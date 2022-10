Het lichaam dat zondag in de Amstelkade werd gevonden is geïdentificeerd, het gaat om een zestigjarige Amsterdammer. Dat laat de politie weten. De familie van het slachtoffer is inmiddels geïnformeerd. Volgens de politie was er geen sprake van een misdrijf.

Het lichaam werd zondag gevonden door mensen die in een bootje langs kwamen varen, zij hebben toen de politie gebeld. Duikers van het arrestatieteam van de politie haalden het lichaam vervolgens uit het water. Het stoffelijk overschot werd vervolgensnaar een mortuarium gebracht voor onderzoek. Daaruit bleek dat het om de zestigjarige Amsterdammer ging. "Er zijn allerlei mogelijke scenario's", zei een politiewoordvoerder gisteren over de doodsoorzaak van de man. Inmiddels wordt een misdrijf dus uitgesloten. Er wordt verder onderzoek gedaan om te achterhalen wat wel de oorzaak van zijn overlijden zou kunnen zijn.