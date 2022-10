In het water bij de Amstelkade is vanmiddag het lichaam van een man gevonden. De politie is een onderzoek gestart.

Een deel van de kade is met lint afgezet en er staat een container van de politie. Ook is er een politieboot aangelegd. "Het lichaam is gevonden door mensen die in een bootje langs kwamen varen, zij hebben toen de politie gebeld", zegt een woordvoerder van de politie.

Het lichaam ligt op dit moment nog in het water. Duikers van het arrestatieteam van de politie gaan het lichaam bergen. Zij zijn als een van de weinige politiemensen gespecialiseerd in duiken. Het onderzoek gaat waarschijnlijk nog een aantal uur duren.

De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. Het is ook nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf, ongeluk of suïcide. "Er zijn allerlei mogelijke scenario's", zegt de politiewoordvoerder.