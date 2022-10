In De Hollandsche Manege aan de Overtoom komen al een aantal dagen duizenden feestgangers bij elkaar voor het Amsterdam Dance Event. Leuk voor hen, maar de buurt beleeft er minder plezier van.

Zij ervaren overlast, maar kregen van de gemeente niet de kans om bezwaar te maken tegen de evenementenvergunning. Die werd te laat gepubliceerd, tot grote ergernis van de omwonenden. "De gemeente moet zich aan haar eigen regels houden."

Voor alle grote evenementen moet je een vergunning aanvragen. De gemeente publiceert de aanvragen én de goedkeuringen op een website. Zodra de vergunning is verleend, krijgen Amsterdammers zes weken de tijd om bezwaar te maken. In het geval van het ADE-feest in de Hollandsche Manege, werd de vegunning pas gepubliceerd na vragen van AT5 en NH Nieuws, en pas nadat het evenement al was begonnen.

"Het voelt alsof we geen recht van spreken hebben", zegt Wendy, die wel veel last van het feest ervaart. Ze woont op ongeveer 10 meter afstand van de manege. "Het lijkt alsof ik in mijn eigen huis in een discotheek zit."

Ook buurtbewoner Cees maakt zich druk om het feest, maar vooral om de communicatie vanuit de gemeente. "Je hebt zes weken om bezwaar te maken, zodat de gemeente ook nog kan kijken of ze op het besluit willen terugkomen, maar nu kan dat niet." Cees heeft meerdere evenementenvergunningen gecheckt die zijn gepubliceerd en constateert: "Bij geen één vergunning die ik heb gezien is het volgens de regels gegaan. De gemeente moet zich ook aan haar eigen regels houden."

Er wordt dus te laat gecommuniceerd over verleende vergunningen, daarnaast wordt er ook niet op tijd gehandeld wanneer er een bezwaarschrift wordt ingediend. Vorig jaar maakte een buurtbewoner bezwaar, ook tegen het evenement in De Hollandsche Manege. Afgelopen 13 oktober kreeg zij bericht: haar bezwaarschrift is nog steeds niet behandeld. Bewoners maken dus zelf geen kans, mochten ze een bezwaarschrift wél op tijd kunnen indienen.

Stadsdeel West laat weten dat de gemeente voorafgaand aan het evenement in gesprek is gegaan met de organisatie en de buurt. Op basis van het gesprek en de ervaringen van vorig jaar zijn aanvullende maatregelen getroffen. Zo zou onder andere een extern bedrijf het geluidsniveau monitoren, zijn er speciale boxen opgehangen voor minder overlast van de bas en zijn er verkeersregelaars ingezet om het parkeren in goede banen te leiden.

Wel geeft de gemeente toe dat er een fout is gemaakt bij het publiceren van de vergunning. Op 14 oktober is per ongeluk opnieuw de aanvraag gepubliceerd in plaats van de verleende vergunning. Op 19 oktober begint ADE.

Ook de organisatie van het feest benadrukt de aanvullende maatregelen en zegt het 'buitengewoon jammer' te vinden dat buurtbewoners overlast ervaren. "We hebben de buurtbewoners in een gesprek laten weten dat we er alles aan doen om de druk op de buurt te minimaliseren." De organisatie heeft daarom ook besloten om het event tot 23.00 uur te houden en sluizen de bezoekers per honderdvijftig man de deur uit.

Buurtbewoner Cees denkt dat de maatregelen geen zin gaan hebben. "De muziek blijf je voelen", zegt hij. "Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat ze hier een feest willen houden, want het is een prachtige locatie. Een parel in de stad, maar het is midden in een woonwijk." Wendy is het daarmee eens. "Ik ben helemaal voor het leven en laten leven, maar we moeten wel rekening houden met elkaar."