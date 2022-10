Een 52-jarige man die voor de gemeente werkte krijgt een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Dat oordeelde de rechtbank eerder deze week. De man nam in drie jaar tijd voor ruim 13.000 euro aan giften aan en gaf in ruil daarvoor een voorkeursbehandeling.

De ambtenaar werkte in die periode als assistent wijkbeheerder in West. In die rol kon hij bestratingsopdrachten geven en de kwaliteit daarvan controleren. De giften die hij kreeg, varieerden van een motorblok voor een auto tot contante geldbedragen. "Verdachte heeft daarmee zijn positie als ambtenaar misbruikt om daar zelf beter van te worden", oordeelt de rechter in het vonnis.

De man werd in de rechtbank ook voor andere vergrijpen veroordeeld. Zo verduisterde hij onder meer houten palen en fietsaanleunbeugels die van de gemeente waren. Ook had hij MDMA-pillen in bezit.

Maar volgens de rechter is vooral het feit dat de man zich liet omkopen ernstig. "Door hieraan mee te werken heeft de verdachte het aanzien en het vertrouwen in de integriteit van de overheid ernstig geschaad", zegt de rechter. "De samenleving als geheel, en in dit geval aannemersbedrijven in het bijzonder, moeten erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren hun werk integer uitvoeren. Alleen dan kan sprake zijn van een gelijk speelveld voor alle partijen."

Bij het bepalen van de straf is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar, die als gevolg van de beschuldigingen 'in een diep dal' terecht zou zijn gekomen. "Dit is anders voor het verlies van zijn baan bij de gemeente", aldus de rechter. "Dat heeft verdachte geheel aan zichzelf te wijten."