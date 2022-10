Een woning aan de S.F. van Ossstraat in Osdorp is gisteren op last van burgemeester Halsema gesloten. De politie vond eerder een 'handelshoeveelheid' drugs en een grote hoeveelheid geld in de woning.

In het pand lagen ook spullen die gebruikt worden bij het produceren van drugs, zoals wikkels, een weegschaal en verpakkingsmaterialen. Volgens de gemeente trekt het huis criminele activiteiten aan, waardoor er sprake is van een 'onveilige situatie'. Het pand blijft zeker drie maanden gesloten.