Samen voor Nederland heeft besloten om de Britse complotdenker David Icke 'gewoon' te laten spreken op de demonstratie van 6 november op de Dam. De organisatie gaat niet in op het beroep van de gemeente om de uitnodiging van Icke in te trekken of om van locatie te veranderen.

Dat schrijft Samen voor Nederland in een persbericht. De gemeente en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) lieten zich eerder kritisch uit over de komst van Icke. Volgens hen heeft Icke in het verleden antisemitische uitspraken gedaan die 'onacceptabel en diep kwetsend zijn'. Bijna alle partijen in de gemeenteraad vroegen burgemeester Femke Halsema te voorkomen dat Icke op de Dam komt spreken. Maar Halsema liet weten dat vanwege de wet de gemeente zich niet mag bemoeien met de inhoud van een demonstratie, daardoor is het voor de Amsterdamse driehoek niet mogelijk om een verbod te leggen op de komst van de Britse complotdenker als spreker. De gemeente heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel verzocht om te onderzoeken of Icke de toegang tot het land kan worden geweigerd.