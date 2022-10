Remine Alberts van de SP, Kune Burgers van VVD en Sheher Khan van DENK gaan vrijdagavond met elkaar in debat over onder meer de lhbtiq+-steunverklaring van burgemeester Halsema. DENK staat niet achter de door Halsema geformuleerde boodschap, maar SP en VVD wel.

"We moeten helder hebben hoe het heeft kunnen gebeuren. Halsema heeft door haar gevoerde beleid geen goede relatie met islamitische gemeenschappen in de stad", zegt DENK-raadslid Khan in AT5's Park Politiek.

Afgelopen week ontstond er ophef over een oproep om een steunverklaring te tekenen tegen het geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap van burgemeester Halsema heeft geleid tot boze reacties van moskeebestuurders. Volgens de bestuurders van De Blauwe Moskee zou Halsema met het verzoek de moslimgemeenschap stigmatiseren. Blauwe Moskee reageerde vorig weekend met een persbericht.

Volgens de DENK-fractievoorzitter is er "een groeiende tendens" om lhbtiq+-haat in de schoenen van moslims te schuiven. "Er wordt een link gemaakt tussen daders en geloof. Uit onderzoek blijkt dat het een straatcultuur is."

Alberts (SP): "Als ik de Blauwe Moskee was geweest, had ik gezegd: wij vinden het ook tuig van de richel en heel vervelend dat wij hierin betrokken worden, omdat die jongens zich beroepen om hun religie."

Burgers (VVD): "Er wordt heel erg naar het proces gewezen, dat is heel irrelevant. We leven in Amsterdam samen en dus moet de lhbtiq+-gemeenschap zich veilig voelen. Uit een rapport blijkt dat veel incidenten worden gepleegd door mannen met een moslim-achtergrond. We moeten het probleem oplossen. Het zou een krachtige stap zijn als moslimorganisaties deze verklaring ondersteunen."



Bekijk hierboven het hele debat over de commotie rondom de steunverklaring.

Verder wordt de mogelijk komst van complotdenker David Icke naar de Dam besproken en laten de drie partijen zich uit over de aanstaande keuzes die moeten worden gemaakt wat betreft de geplande investeringen in de stad. Vanwege krappe financiële tijden kan niet alles meer: maar welk project moet worden geschrapt? Kijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek.