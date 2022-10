In de campagne-modus van het populaire schietspel Call of Duty Modern Warfare II speelt een missie zich af in het hartje centrum van onze stad. De Oudezijds Voorburgwal is hyperrealistisch in beeld gebracht voor het spel, compleet met coffeeshops, rondvaartboten en de Oude Kerk. En dat ziet er soms heftig uit, want in Call of Duty wordt er flink geschoten.

Het schietspel komt officieel pas op 28 oktober uit, maar enthousiaste gamers die het spel van tevoren al hadden besteld konden sinds gisteravond de campagne spelen. Vrij vroeg in de verhaallijn van het spel kom je in Amsterdam terecht, in de missie ben je op zoek naar leden van een drugskartel. Het leidt, niet zo verrassend voor het spel, in een heuse shoot-out op het Oudekerksplein. Naast de rol die Amsterdam speelt in de campagne-modus van het spel, kunnen gamers ook online tegen elkaar spelen in de stad. De multiplayer-map speelt zich af in en rond het fictieve Breenbergh Hotel & Spa, dat tussen het Centraal Station en een gracht lijkt te liggen. Amsterdam is voor de makers van Call of Duty sowieso geen onbekend terrein. In de immens populaire game Black Ops II was een versie van Amsterdam al een multiplayer-map en in Black Ops Cold War uit 2020 zat in de 'campaign mode' een deel van de Wallen, waar twee bewoners het zelfs hadden over een Portie Bitterballen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam