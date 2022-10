Momenteel wordt hard gewerkt aan de Haparandaweg in de Houthavens in West. Deze belangrijke ontsluitingsweg is aan vernieuwing toe. De zuidzijde van de weg wordt eerst aangepakt. Ook wordt gewerkt op de Archangelweg aan de kant van tuinpark Zonnehoek. In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden.

De Haparandaweg is een belangrijke weg in de Houthavens, volgens projectleider Mike van Amerongen. Door de snelle ontwikkeling van het havengebied is de weg niet meer geschikt voor al het auto- en vrachtverkeer. "We krijgen twee keer een aparte rijbaan met een middengeleider ertussen", legt hij uit. "Op deze manier wordt het verkeer meer gescheiden en zal het hopelijk rustiger gaan rijden." Hierna wordt de kruising met de Archangelweg vervangen en beginnen de werkzaamheden aan de noordkant van de Haparandaweg. "Ik probeer het altijd zo netjes mogelijk te maken", vertelt werkman John ons op locatie. Op het moment is hij bezig met het opnieuw betegelen van de stoep. Hij voert zijn werk met plezier uit. "En daar heeft iedereen waardering voor hoop ik", sluit hij lachend af. Voetgangers en fietsers kunnen volgens Van Amerongen altijd langs het werk in beide richtingen door middel van tijdelijke doorsteken. Autoverkeer kan alleen vanaf de Archangelweg de Houthavens en de Minervahaven inrijden. Om de wijk uit te rijden, moet het autoverkeer een rondje rijden. De werkzaamheden zijn tussen eind februari en begin maart 2023 klaar. "Heel makkelijk", antwoordt een bewoner op zijn brommer als we hem vragen of hij overal langs kan. "Ik rij op mijn brommertje, dus ik heb daar geen problemen mee". Een andere buurtbewoner waarschuwt ons bij het kruispunt voor de tijdelijke situatie. "Wandelend en fietsend moet je wel wat beter opletten hier", vertelt ze. Omdat vlakbij een school staat vreest ze dat het een gevaarlijke verkeerssituatie kan worden. "Je moet zo meteen goed opletten dat je niet omver wordt gereden."