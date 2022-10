De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 35-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand in een woning aan het Zuiderkerkhof in het Centrum. De politie liet eerder weten dat de woningbrand vermoedelijk was aangestoken.

Op 8 oktober brak rond 6.00 uur een brand uit in de woning na een explosie. Door de kracht van de explosie sloeg de brand door naar het dak. De brandweer moest daardoor achttien mensen evacueren. Niemand raakte gewond, maar er is wel flinke schade ontstaan aan het pand. Donderdag op vrijdagnacht controleren agenten een man 'die zij herkennen als de persoon die wordt gezocht voor brandstichting', zo schrijft de politie. De man liet in eerste instantie weten dat hij geen identiteitsbewijs bij zich had en gaf een naam op waarvan de agenten dachten dat het vals was. De agenten besloten om de man te fouilleren en troffen een document aan waar de echte naam van de man op stond, Uiteindelijk bleek het te gaan om de verdachte die wordt gezocht in verband met de brand aan de Zuiderkerkhof. De 35-jarige Amsterdammers is vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.