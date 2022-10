In de kelder van het Krasnapolsky hotel is vanochtend brand uitgebroken. Hulpdiensten zijn grootschalig gealarmeerd en het hotel is volledig ontruimd. De brand is inmiddels onder controle, zegt de brandweer.

De eerste melding van de brand werd iets voor 7.45 uur gedaan. Vervolgens zijn meerdere ambulances, brandweerwagens en politieagenten opgeroepen. Het deel van de Dam rondom het Nationaal Monument is direct afgezet met roodwitte linten. De vijfhonderd gasten die hun hotel hebben moeten verlaten zijn opgevangen in naastgelegen gebouwen. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk.