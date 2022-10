In de kelder van het Krasnapolsky hotel is vanochtend brand uitgebroken. Hulpdiensten zijn grootschalig gealarmeerd en het hotel wordt op dit moment volledig ontruimd.

Het deel van de Dam rondom het Nationaal Monument is afgezet met roodwitte linten. Ook zijn er meerdere ambulances, brandweerwagens en agenten aanwezig. De brandweer kan nog niet zeggen of iedereen in veiligheid is gebracht, ook is het nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.