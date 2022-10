In een appartement in de Van Hilligaertstraat in De Pijp is vrijdagnacht brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerder is niemand bij de brand gewond geraakt.

De brand brak iets voor 22.40 uit. Op foto's is te zien dat er door de brand een groot gat in het dak is ontstaan. Op het moment van de brand waren er mensen in de woning aanwezig. Zij zijn inmiddels in veiligheid gebracht. Daarnaast zijn meer dan honderd omwonenden, waaronder Oekraïense vluchtelingen die in het naastgelegen Savoy Hotel verblijven, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat deze mensen in een verzorgingstehuis aan de overkant van het hotel worden opgevangen. De brand was in eerste instantie slecht bereikbaar. Door een deel van het dak verder open te breken en de brand gecontroleerd uit te laten slaan, hoopt de brandweer de vlammen onder controle te krijgen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam