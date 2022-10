Beeldend kunstenaar Patrick Mezas was vorig jaar na de moord op Peter R. de Vries in shock en twijfelde geen moment: hij wilde een beeld van de misdaadjournalist maken.

Daags na het overlijden van De Vries legde Mezas een bloemetje neer in de Lange Leidsedwarsstraat: "Dat was een apart gevoel met iedereen bij elkaar daar. Maar toen ik daar stond dacht ik ook van: shit...ik wil een beeld gaan maken. Het liefst, zei ik tegen mijn vrouw, als ik nou een beeld maak en hij komt hier te staan, dat zou prachtig zijn. De volgende dag ben ik gelijk begonnen."



Twee maanden later was het beeld klaar. "Hij heeft een zekere verbetenheid", zegt Mezas over zijn interpretatie van de Vries, "maar ook een lichte glimlach zodat ie ook weer niet te serieus lijkt."

De kunstenaar en horecaondernemer - Mezas had in het verleden nog een coffeeshop op het Bickerseiland - houdt het beeld in zijn atelier al een jaar vochtig; de klei mag niet te droog worden voor als de buste straks in brons wordt gegoten.



Mezas hoopt dus op een belletje uit het stadhuis: "It's time dat ie een mooie plek krijgt waar meer mensen hem kunnen zien en hem steeds kunnen herdenken."

Herdenkingsmonument gemeente

De gemeente werkt samen met de familie van De Vries op dit moment aan een herdenkingsmonument. Dat moet op het Leidseplein komen, vlak bij de studio van RTL Boulevard. Vijf kunstenaars zijn gevraagd daar hun visie op te geven. Mezas zit daar niet tussen, maar een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt niettemin met belangstelling naar dit item te gaan kijken.