In een dierenkliniek aan de IJburglaan op IJburg zijn vanmiddag een aantal dieren overleden en onwel geworden. Er werd een vreemde lucht geroken door de medewerkers. Ook raakten twee medewerkers van de kliniek onwel. Wat de precieze oorzaak is voor het overlijden van de dieren is niet duidelijk, volgens de brandweer hoeft de vreemde lucht geen direct verband te zijn.

Rond 11.30 uur kreeg de brandweer de melding van een vreemde lucht in de kliniek. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er samen met een expert metingen verricht in de dierenkliniek, maar heeft dat geen oorzaak opgeleverd. "We dachten eerst aan koolstofmonoxidevergiftiging, gezien de klachten die de medewerkers hadden. Maar er is geen koolstofmonoxide gevonden in de kliniek." De brandweer heeft de dierenkliniek geadviseerd om een CO-melder te installeren bij de cv-installatie. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam