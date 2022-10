Er is veel weerstand tegen de verwachte speech van David Icke, die zondag 6 november is uitgenodigd om op de Dam te komen spreken. De Britse complotdenker wordt door het Cidi een 'holocaustontkenner' en 'antisemiet' genoemd. Ook vanuit de gemeenteraad is er verzet tegen zijn komst naar de stad.

Icke is uitgenodigd door Samen Voor Nederland, een samenwerkingsverband waar onder meer Forum voor Democratie, de 'Gele Hesjes' en verschillende coronasceptische organisaties bij zijn aangesloten. Samen voor Nederland is tegen het kabinet, tegen de EU, tegen de steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland en tegen de maatregelen die worden genomen bij een corona-uitbraak. Op 6 november organiseren ze de 'dag voor de menselijke verbinding', waarbij ze op de Dam tegen deze onderwerpen willen demonstreren.

Theorieën

Icke zelf onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren negentig hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Daarbij verspreidt hij ideeën uit De Protocollen van de Wijzen van Sion, een fictief document waaruit zou moeten blijken dat er al sinds de 19e eeuw een Joods complot bestaat om de wereldmaatschappij te verwerven.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) liet zich gisteren al kritisch uit over de komst van Icke. Ze wijzen erop dat er in de complottheorieën van Icke antisemitische denkbeelden naar voren komen. 'Icke gaat zo ver dat hij de Holocaust in twijfel trekt en beweert dat er met de geschiedenis van de naziperiode is geknoeid, waarbij hij de processen van Neurenberg veroordeelt en zelfs oproept andere 'visies' op de Holocaust te onderwijzen op scholen', schrijft het Cidi op haar website.

Vragen

Ook Tweede Kamerlid van BVNL Wybren van Haga zou aanwezig zijn bij de manifestatie, maar hij zegde af toen bekend werd gemaakt dat ook David Icke zou komen. "Een antisemiet en een Holocaustontkenner het woord geven is misselijkmakend", schreef zijn partij gisteren op Twitter. De zorgen leven breder in politiek Den Haag: kamergenoten Ulysse Elian (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vroegen minister van Justitie Dilan Yesilgoz al "welke acties kunnen worden genomen om te voorkomen dat Icke zal spreken."

Niet alleen landelijk hebben politici hun bedenkingen bij de komst van Icke. In de gemeenteraad dienden bijna alle partijen (met uitzondering van de SP en FVD) schriftelijke vragen in. 'Het recht om te demonstreren is een groot goed, alsmede de vrijheid van meningsuiting. Echter zijn ook deze vrijheden onderhevig aan de wet en die wetten zorgen voor de lijn die getrokken dient te worden', is het standpunt van de indieners.

De driehoek (burgemeester, politie en justitie) komt binnenkort met een mededeling over hoe Amsterdam omgaat met de komst van Icke.