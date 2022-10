De hulpdiensten zijn vanavond massaal uitgerukt na een schietpartij op de Oude Turfmarkt in het Centrum. Er zijn twee gewonden gevallen. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De ander kon ter plekke behandeld worden door ambulancepersoneel.

Rond 18.50 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie. Er werden verschillende locaties doorgegeven, naast de Oude Turfmarkt werden ook het Rokin en de Taksteeg genoemd. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om dezelfde schietpartij en lijkt de Oude Turfmarkt de juiste locatie.

Meerdere omstanders zeggen tegen AT5 dat ze drie of vier knallen hoorde. Er zijn drie ambulances opgeroepen. Ook is er een traumahelikopter in de buurt geland. "Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is, maar we gaan op dit moment niet uit van een gerichte actie", zegt de politiewoordvoerder.

Er hangt een politiehelikoper boven het centrum. De schutter is nog voortvluchtig. Er is veel politie op de been, omdat de dader zich mogelijk nog verplaatst.

Via Burgernet zijn de signalementen van twee verdachten verspreid. Beide mannen hebben een donkere huidskleur en zijn eind twintig jaar oud. Een van hen draagt een baseballpet en donkere kleding. De politie waarschuwt omstanders hen niet te benaderen, maar 112 te bellen.

Het slachtoffer is rond 19.15 uur per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de omgeving afgezet en doet verder onderzoek.

De Noord/Zuidlijn rijdt door de schietpartij een andere route. Ook rijden tram 4, 14 en 24 om.