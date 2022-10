De VVD, JA21 en het CDA hebben raadsvragen ingediend aan het college over de komst van windmolens in in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Het deel van de oppositie dat goed is voor 8 van de 45 zetels wil niet dat de komst van de windmolens ten koste gaat van de geplande woningen in het nieuwe stadsdeel Haven-stad.

Vorige week schreef wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) dat het aantal nog te bouwen woningen van Haven-stad lager uitvalt als er windmolens op het Cornelis Douwesterrein komen. Pels schetste duidelijk dat de windmolens 'onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn'.

Wel komt daarbij kijken dat er nog een aantal 'aandachtspunten' zijn, zoals Pels het zelf beschreef. Zo is er meer slagschaduw, de schaduw van de wieken, dan eerder door experts is geadviseerd en levert het (laagfrequent) geluid mogelijk hinder op. Wel benadrukte Pels dat er 'geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's' mogen ontstaan en dat de natuur niet te veel mag worden belast.

Woningen en woongenot gaan voor

Als de komst van de windmolens ten koste gaat van het aantal woningen dat gebouwd kan worden in het nieuwe stadsdeel, dan vinden de drie oppositie partijen dat de windturbines op een tweede plaats moeten komen te staan. Voor hen is het bouwen van nieuwe woningen de 'hoogste prioriteit' en moet ook het woongenot van omwonenden niet lijden onder de komst van de windmolens.

De drie partijen stellen daarom vragen of het college deze kwestie hetzelfde ziet. Ook willen zij weten hoeveel woningen er minder kunnen worden gebouwd en op welke afstand de woningen van de windmolens komen te staan als de turbines worden geplaatst.