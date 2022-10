Het is mistig in de stad, zelfs zo mistig dat het KNMI code geel heeft afgegeven voor dichte mist in de provincie Noord-Holland. Volgens het meteorologisch instituut lost de dichte mist aan het einde van de ochtend weer op.

De mist is zo dicht dat er op meerdere plekken niet verder valt te zien dan 200 meter. "Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden", aldus het KNMI. Het weerinstituut heeft, behalve op de Waddeneilanden, code geel uitgegeven voor het hele land. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om extra alert te zijn, je snelheid aan te passen en goed afstand van elkaar te houden. Volgens Weeronline is onder andere in de buurt van Schiphol de mist heel dicht, daar is minder dan 70 meter zicht.