Een motorscooter is na een korte achtervolging in Noord in botsing gekomen met een personenauto. Die raakte daarbij flink beschadigd, de scooterrijder moest naar het ziekenhuis vanwege zijn verwondingen.

De achtervolging begon iets na 20.30 uur op de J. Drijverweg in Noord. Het zou gaan om een motoragent die een de motorscooter staande wilde houden. De bestuurder stopte niet, waarna de agent achter hem aan wilde rijden. De achtervolging duurde vermoedelijk maar een paar seconde, omdat de motorscooter toen op een personenauto knalde die op de weg reed. De bestuurder van de motorscooter, waar geen nummerbord op zat, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar toen dit gebeurde. De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan.