De kermis in Osdorp sluit vanaf maandag om 19.00 uur. Dat is drie uur eerder dan de gebruikelijke sluitingstijd van 22.00 uur. Reden dat de gemeente tot dit besluit is gekomen zijn de incidenten die er dit weekend plaatsvonden.

"Dit vanwege de overlast, vechtpartijen, het gebruik van illegaal vuurwerk en de agressie naar hulpverleners dit weekend", zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema tegen AT5. "Het besluit is genomen na advies van de politie om de rust en orde te herstellen." Zondagavond rond 22.00 uur rukte de politie in groten getale uit vanwege de onrust op de kermis. De politie laat weten dat er zondagavond charges zijn uitgevoerd om verschillende groepen bezoekers weg te sturen. Verder zegt de politie dat er niemand is aangehouden. De kermis gaat nog door tot en met zondag 23 oktober.