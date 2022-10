Op een bedrijventerrein aan de Lemelerbergweg in Zuidoost is geschoten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel werd een auto op de parkeerplaats twee keer geraakt en vloog er ook een kogel door een raam op de eerste etage van een ander pand. Er was een feest aan de gang in een pand vlak bij waar is geschoten.

Rond 6.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een ruzie, waar bij ook geschoten zou zijn. De politie rukte groot uit voor de melding. De recherche doet onderzoek naar het incident. Toen één van de aanwezigen van het feest de auto wilde pakken om te vertrekken bleek dat het voertuig door twee kogels was geraakt. Eén door de ruit en één in de deur. Bij de auto werden ook kogelhulzen aangetroffen. Ook een raam op de eerste verdieping van een ander bedrijfspand werd geraakt door een kogel. De politie doet onderzoek naar het schietincident. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf meer weten van het incident zich te melden. Ook zijn beelden van dashcams of videodeurbellen welkom. De woordvoerder van de politie laat weten dat melden ook anoniem kan, dat kan via 0800 7000 of via Meld Misdaad Anoniem. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam