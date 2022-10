De politie is op zoek naar de 39-jarige Imane Abdelhafid-Houssani en haar dochter Joud (5). De twee zijn al sinds afgelopen woensdag vermist. Ze zijn voor het laatst gezien in hun woning in de Baarsjes in West.

Een politiewoordvoerder zegt verder weinig informatie te hebben over de zaak. Mensen die meer kunnen vertellen, kunnen zich via 0800-6070 melden bij de politie.