In een horecazaak aan de Eef Kamerbeekstraat op Zeeburg brak in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uit. Vanwege de vlammen die uit het pand sloegen moesten meerdere woningen worden ontruimd. Niemand raakte bij de brand gewond.

Rond 1.15 uur brak de brand uit in de lunchroom. De brandweer schaalde al snel op naar een grote brand. Omwonenden werden aangeraden om ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te schakelen. Zo'n vijftien woningen rond de horecazaak werden uit voorzorg door de brandweer ontruimd, één persoon werd door het ambulancepersoneel nagekeken op rookinhalatie. Daarnaast wist de brandweer meerdere katten te redden.

Rond 3.20 uur wist de brandweer de brand te blussen. De appartementen van de ontruimde bewoners moesten toen nog wel gecontroleerd worden of het veilig was om terug naar binnen te gaan, het is nog onbekend of alle bewoners terug naar hun woning konden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht.