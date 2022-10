Wethouder Mbarki komt 1 december met maatregelen om de drukte in de binnenstad tegen te gaan, plannen die volgens hem ook "pijn kunnen doen". Dat zegt de wethouder Economische Zaken en Aanpak Binnenstad vrijdagavond in AT5's Park Politiek. Maar dat is ook nodig volgens hem. "Als we van de stad houden, dan kunnen we niet negeren wat er nu aan de hand is. Het is tijd dat we de binnenstad weer teruggeven aan de Amsterdammer."

Mbarki (PvdA) werkt op dit moment aan zijn plannen voor de binnenstad. Op 1 december worden maatregelen aangekondigd die de overlast van met name toeristen moeten terugdringen. "We constateren al veel langer dat het op bepaalde momenten op bepaalde plekken in de binnenstad te druk is", zegt Mbarki over de noodzaak van de maatregelen.

De toeristenstroom is inmiddels, na een flinke coronadip, weer op volle sterkte en vanaf 2024 worden er jaarlijks meer dan 20 miljoen bezoekers verwacht. Mbarki: "Ik ben niet verbaasd, Amsterdam is altijd al vrij populair geweest en zal het ook blijven. Je ziet dat het sneller aantrekt dan je zou verwachten."

Het pakket aan maatregelen moet de balans in de binnenstad weer gaan herstellen, vindt de wethouder. "De binnenstad is van ons allemaal, of je nou bent of ondernemer bent. Je moet wel goed kijken wie de lasten draagt en de lusten krijgt. We moeten dit meer in evenwicht brengen. Amsterdam is een prachtige stad en zullen altijd toeristen blijven ontvangen. Als we van de stad houden, dan kunnen we niet negeren wat er nu aan de hand is."

Wat Mbarki betreft blijft Amsterdam het open karakter houden. "Hoe mooier we de stad maken met maatregelen, hoe interessanter die wordt voor nieuwe bezoekers. We willen geen hek bouwen om de stad."

Een knop waar de stad aan zou kunnen draaien is het verhogen van de toeristenbelasting. Of het college dit ook gaan doen, wil Mbarki niet zeggen. "Het pakket van 1 december bevat een tal van maatregelen."

Dat Amsterdam niet alleen de problemen op kan lossen, erkent de wethouder ook. "We moeten de maatregelen niet alleen als stad treffen, maar bekijken in het licht van de regio. We gaan niet aan één knop draaien, het zijn een aantal maatregelen die elkaar gaan opvolgen."

Mbarki schrijft op dit moment ook een visie op de binnenstad. "We willen over tien jaar ook nog een binnenstad hebben die voor alle Amsterdammers bereikbaar is en waar ze van kunnen genieten. Als we weten welke richting we op willen, dan zijn de maatregelen ook treffender. We moeten ook erkennen dat dit niet vandaag of morgen geregeld is."

Over zeven weken weten we dus meer. Mbarki: "We moeten tien jaar vooruitkijken, elkaar goed gaan vasthouden, want de maatregelen kunnen pijn gaan doen."