De politie heeft vrijdagmiddag een treinreiziger opgepakt op het Amstelstation. Hij moest door meerdere agenten naar de politiebus getild worden.

Een conducteur had rond 12.30 uur de politie gebeld omdat de man zich 'zeer bedreigend' gedroeg. "De trein is daarna stilgezet en in de trein vertoonde hij zeer agressief gedrag", vertelt een woordvoerder van de politie. "De passagier is aangehouden, waarbij hij zich hevig verzet heeft en gespuugd heeft richting de politiecollega's."

Om die reden kreeg hij een spuugmasker op. Hij is uiteindelijk naar een politiebureau overgebracht en zal op een later moment verhoord worden.