Stadsdeel West heeft deze maand fietssluizen geplaatst bij de ingang van het Erasmuspark aan de Mercatorstraat. Dat gebeurde nadat hondenbezitters klaagden over het vele aantal fietsers in het park.

In dit deel van het park mag niet gefietst worden, maar het gebeurde toch. Hondenbezitters hielden in het park een protest tegen de 'droeftoeters' en deden hun verhaal ongeveer een week later tijdens een vergadering in het stadsdeelkantoor.

"Dit zijn nog maar de eerste maatregelen die we inzetten", laat stadsdeelbestuurder Ester Fabriek weten. "We hopen snel met de buurt om tafel om te praten over hoe we het buurtpark Erasmuspark een park voor iedereen kunnen laten zijn."