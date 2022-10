Een 73-jarige vrouw is in haar woning aan de Baarsjesweg in West donderdagnavond overvallen door twee mannen. De vrouw werd hardhandig naar de grond gewerkt door één van de mannen en raakte daarbij lichtgewond. De daders zijn gevlucht.

Rond 23.50 uur werd de bewoonster opgeschrikt door een harde knal, kort daarna stonden de twee mannen in haar woonkamer. Eén van de mannen deed direct zijn hand om de mond van het slachtoffer. Daarna werd ze hardhandig naar de grond getrokken. De andere overvaller doorzocht de woning, de mannen verlieten met enkele bezittingen het huis en vluchtten in de richting van de Paramaribostraat. De bewoonster wist de politie te vertellen dat één van de mannen een donkere huidskleur heeft en een donkere jas droeg en de ander een lichtgetinte huidskleur heeft en een lichte jas droeg. De recherche doet onderzoek naar de zaak en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien, gehoord of meer weten. Ook buurtbewoners met bijvoorbeeld een deurbelcamera of een dashcam worden gevraagd de beelden te delen.