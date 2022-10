Een 87-jarige vrouw krijgt in juli bezoek van een vrouw die zegt haar nieuwe buurvrouw te zijn. Tijdens dat bezoek vermoedt het slachtoffer al dat er iets niet klopt en dat gevoel blijkt juist.

Terwijl ze met de vrouw in de woonkamer zit, wordt haar slaapkamer overhoop gehaald. De overvallers nemen een kluis mee met waardevolle, persoonlijke spullen erin. In Bureau 020 zijn beelden te zien van twee mannen die er vermoedelijk met de kluis vandoor gaan.

Op 31 juli rond 19.00 uur belt de zogenaamde nieuwe buurvrouw aan bij het slachtoffer, dat aan de Stadhouderskade woont. Ze heeft een bloemetje en een flesje wijn bij zich en wil graag kennismaken, zegt ze. Het slachtoffer laat de vrouw binnen. Die loopt eerst door naar de huiskamer, maar gaat dan ineens terug naar de voordeur, vermoedelijk om daar iets de doen met het slot. Het slachtoffer loopt daarna zelf naar de deur en ziet dat die niet dicht zit.

Ze wil de deur op slot draaien, maar de zogenaamde nieuwe buurvrouw zegt dat ze zich daar niet prettig bij voelt omdat ze ooit opgesloten heeft gezeten. Het slachtoffer doet de deur daarom dicht, maar niet op slot. De twee maken vervolgens een praatje in de woonkamer.

Maar dan hoort het slachtoffer ineens hard gebonk bij haar voordeur. De vrouw die op bezoek is zegt dat dat haar man is, maar het slachtoffer gelooft daar niets van en belt de politie. Als de nepbuurvrouw dat hoort, gaat ze er snel vandoor. De fles wijn en het bloementje neemt ze weer met zich mee. Als de vrouw weg is gaat het slachtoffer naar haar slaapkamer. Die blijkt totaal overhoop gehaald. Ze ziet dat enkele sieraden weg zijn, net als haar kluis, met daarin cash geld en belangrijke papieren.

Van de vrouw die op bezoek kwam zijn geen beelden, maar het slachtoffer heeft wel een duidelijke beschrijving van haar. De vrouw had een mannelijke bouw en was opvallend opgemaakt met veel make-up, dikke zwarte eyeliner en grote getekende lippen. Het slachtoffer vermoedde dat het om een man zou kunnen gaan die zich voordeed als vrouw. Ze had een hoed op, vermoedelijk lichtblauw, droeg klompschoenen en een beige jurk.

Maar er zijn dus wel beelden van twee mannen die over de Stadhouderskade lopen. Ze hebben waarschijnlijk de kluis bij zich, verstopt onder een laken. Onduidelijk is of zij ook degenen zijn geweest die bij het slachtoffer binnen zijn geweest. "In de kluis zaten onder meer cash geld en waardevolle eigendommen met een grote emotionele waarde", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Weet jij wie die twee mannen zijn die weglopen met de kluis? Neem dan contact met ons op."