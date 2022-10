Voor de ingang van het Vondelpark bij de Stadhouderskade is vanochtend een groep van drie mannen aangevallen door een man met een mes. Niemand van de groep raakte bij de aanval gewond. De dader is niet veel later aangehouden door de politie.

Rond 07.10 uur kwam de melding van een steekpartij binnen. De groep liep over de Stadhouderskade toen zij vanuit het Vondelpark een man met een mes zagen die naar hun toeliep. De man probeerde met het mes te steken, maar het drietal wist zich te verdedigen en de aanval af te weren. Geen van hen raakte gewond. De man vluchtte vervolgens, maar werd binnen tien minuten aangehouden door de politie. Bij de aanval had hij zichzelf verwond en is daarom overgebracht naar het ziekenhuis. De politie had een gedeelte van de Stadhouderskade en de ingang van het Vondelpark afgezet om onderzoek te doen naar het voorval.