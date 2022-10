CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma heeft burgemeester Halsema vanavond op opheldering gevraagd over haar uitspraak dat ze de verkoop en het gebruik van cocaïne het liefst zou toestaan. Hij zei dat het invloed kan hebben op de bestrijding van drugsgebruik.

Boomsma zei tijdens een vergadering in de Stopera dat hij wel vindt dat Halsema de ruimte moet hebben voor 'theoretische bespiegelingen'. "Maar toch, die strijd tegen drugs wordt sterk beïnvloed door opvattingen over het gebruik daarvan. (...) Ik vind dat je moet voorkomen dat je als burgemeester en overheid het signaal geeft dat drugs normaal is en je het eigenlijk zou moeten normaliseren."

Halsema antwoordde dat ze het gebruik niet wilde normaliseren. Ze herhaalde dat ze 'hele grote vraagtekens' stelt bij de internationale war on drugs. Volgens haar ging haar uitspraak over 'marktordening'. "Er is enkel in morele termen over drugs gepraat en er wordt niet gepraat over hoe de markten te ordenen." Dat zou er volgens haar voor kunnen zorgen dat gebruikers beschermd worden, gebruik ontmoedigd wordt en dat de verkoop voor criminelen minder aantrekkelijk wordt gemaakt.

Boosma zei later in de vergadering, toen het ging in de begroting, dat drugsgebruik 'asociaal en immoreel' is. Hij vindt dat de gemeente een grootschalige campagne moet starten over de maatschappelijke gevolgen van het gebruik van drugs. "Vooral op ADE wordt massaal gebruikt. Tenminste, ik hoor daar verhalen over. Ik ben daar zelf niet geweest, daar gaat binnenkort misschien verandering in komen. Maar ik hoor dat er allerlei feesten zijn waar 70 procent aan de pillen zit."