Ook in de nacht na de wedstrijd van Ajax tegen Napoli, is het onrustig geweest in Napels. De lokale politie meldt aan AT5 dat er opnieuw twee Ajacieden in het ziekenhuis zijn beland. Ook zijn er twee Ajax-fans opgepakt.

De Ajax-supporters werden na de wedstrijd tegen Napoli in bussen en onder begeleiding van de politie terug naar het centrum gebracht. Toen ze daar aankwamen werd het op verschillende plekken in de buurt van de stad opnieuw onrustig.

Twee Ajacieden werden op de boulevard Lungomare opgepakt nadat ze een vuilnisbak tegen een politieauto aangooiden. Het is niet duidelijk of ze nog steeds vastzitten.

Ziekenhuis

Iets later op de avond kwamen drie Ajacieden in de problemen nadat ze op weg naar hun hotelkamer in de binnenstad werden aangevallen door fans van Napoli. De Napolitaanse krant Il Mattino schrijft dat de mannen langsreden op scooters, toen ze de Ajacieden opmerkten. Ze zouden onder meer messen bij zich hebben gehad. De krant schrijft ook dat de Ajacieden in het ziekenhuis worden bewaakt door de militaire politie.

Op Twitter is ook een video opgedoken waarin een soortgelijk incident te zien is. Het is onduidelijk in hoeverre dit om dezelfde gebeurtenis gaat.