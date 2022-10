In een geldautomaat in De Hallen is vannacht een explosief afgegaan. De automaat stond in een horecazaak in het gebouw. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er schade aan het plafond is ontstaan, maar dat de ruiten van de winkel intact zijn gebleven.

Hoe de inbrekers het gebouw binnen wisten te komen en later weer zijn vertrokken, is voor de politie nog volslagen onduidelijk. De woordvoerder laat weten dat dit nog onderzocht moet worden. Ook is het onduidelijk of er bij de plofkraak is buitgemaakt, maar de politie denkt niet dat er veel geld is meegenomen. In Amsterdam zijn de laatste maanden meerdere plofkraken en explosies bij (winkel)panden geweest. De politie heeft twee speciale rechercheteams ingezet die gecoördineerd onderzoek doen naar de samenhang tussen de verschillende plofkraken in de stad. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam