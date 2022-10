The Harbour Club in Oost mag van burgemeester Halsema de deuren weer openen. In augustus besloot Halsema nog dat de zaak zes maanden dicht moest blijven vanwege een explosie, maar het restaurant mag dus eerder open dan verwacht.

Een woordvoerder van Halsema zegt dat sluitingen ongedaan kunnen worden gemaakt als de zorgen over de openbare orde voldoende zijn afgenomen. "Een sluiting is een zwaar middel met grote consequenties voor de betrokken ondernemer waarmee we terughoudend omgaan. Je wil zo veel mogelijk voorkomen dat criminelen met geweld een sluiting kunnen afdwingen en een ondernemer daar de dupe van kan worden."

Volgens de woordvoerder wordt er per geval gekeken of een sluiting na een incident 'passend en noodzakelijk' is. "De belangen van de verschillende betrokkenen worden daarbij afgewogen tegen de openbare orde en veiligheid van omwonenden, passanten en betrokkenen. Er wordt daarbij gekeken naar de impact van het incident, hoe hoog de politie het risico op herhaling inschat en/of er al eerder incidenten zijn geweest."

De explosie bij The Harbour Club vond woensdag 10 augustus rond 2.45 uur plaats. De knal was in delen van Oost goed te horen. In 2021 was er ook een explosie bij The Harbour Club. Twee jaar daarvoor, in 2019, werd The Harbour Club beschoten door iemand die op een scooter zat. In 2016 werd een vestiging in het Olympisch Stadion verwoest door een brand, die volgens de politie vermoedelijk is aangestoken.

De eigenaar was het niet eens met de sluiting. Hij vond dat het besluit 'zonder enige vorm van onderbouwing naar ons toe is genomen'. De eigenaar stapte naar de rechter, maar die gaf hem ongelijk.

Een andere horecazaak die deze zomer van Halsema dicht moest na een explosie, Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen, kreeg twee weken geleden te horen dat de sluiting werd opgeheven.