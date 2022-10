Na opstootjes in Napels tussen fans van Napoli en Ajax zijn zeker drie fans in het ziekenhuis beland. De Napolitaanse politie bevestigt dat aan AT5. Nadat het in de nacht van maandag op dinsdag al onrustig was in de stad, raakten supporters van beide clubs in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw slaags.

Twee slachtoffers hoorden bij een groep Ajax-fans, die in een pizzeria in het centrum van de stad ultra's van Napoli tegen het lijf liepen. Volgens de lokale krant Il Mattino zaten daar toen Ajax-fans die zijn belaagd door met knuppels bewapende hooligans. Even later ontstonden er ook opstootjes op Bianchi Nuovi, een plein in het centrum van de stad. Ook hierbij zouden er volgens de politie twee Ajax-fans gewond zijn geraakt. Eén van hen werd met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht van maandag op dinsdag ging het ook al mis, toen een Ajax-fan neergestoken werd door een aanhanger van Napoli. Volgens La Repubblica is het slachtoffer een 21-jarige man. Hij zou onderweg naar het hotel waar hij verbleef belaagd zijn door een groep ultra's van de Italiaanse club. Volgens Italiaanse journalist van voetbalmedium CalcioNapoli24 is het geweld de laatste dagen extremer dan normaal. Vooral het nieuws van de neergestoken Ajax-supporter maakt veel tongen los in de stad, vertelt hij aan AT5. Ajax speelt vanavond om 18.45 uur de Champions Leaguewedstrijd tegen Napoli in het Stadio Diego Armando Maradona.