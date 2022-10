Een woning in de flat Groeneveen in Zuidoost is vannacht beschoten. In een raam van de woning op de begane grond zijn meerdere kogelgaten te zien.

Op het moment van de schietpartij waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. De omgeving van de woning is urenlang afgezet geweest voor onderzoek.