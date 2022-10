Buurtkrantjes houden moeilijk het hoofd boven water. Door de stijgende kosten bij de drukker, hebben kranten zoals IJopener en Dwars door de Buurt flinke gaten in de begroting. In het ergste geval verdwijnen de papieren wijkkranten helemaal uit de stad. "Als een redactie eenmaal is verdwenen, kun je die moeilijk weer opbouwen."

Ruben Cardol schrijft al vier jaar vrijwillig voor de IJopener. De krant wordt vijf keer per jaar bezorgd in de Indische buurt, het Oostelijk Havengebied en op IJburg. Bewoners zijn enthousiast over de krant. "Van mij mag die elke maand komen", zegt iemand in de buurt, al moet ze die hoop snel laten varen. De IJopener heeft namelijk een gat van zestienduizend euro. Cardol: "Komende week komt er een nieuw nummer uit. Het nummer erna redden we ook nog, maar daarna is het tekort te groot."

Ook bij de krant Dwars door de Buurt merken ze het tekort. De 'Dwars' valt zeven keer per jaar bij de bewoners van Watergraafsmeer en Oud-Oost op de mat. "We hebben een tekort van drie- à vierduizend euro", vertelt hoofdredacteur Arie van Tol. Dat het gat niet zo groot is als bij de IJopener komt onder andere doordat de krant sinds kort op dunner papier wordt gedrukt.

Volgens Van Tol zijn buurtkranten belangrijk, omdat ze zorgen voor verbinding in de stad. "We leven steeds meer op onszelf en een buurtkrant roept op om net iets meer naar buiten te gaan." Daarom willen beide redacties ook dat de krant toegankelijk blijft voor alle bewoners. Het online voortzetten is daarom nog geen optie. "Ik weet in elk geval niet hoe ik online iedereen even goed bereik", zegt Van Tol. "Ik heb wel nagedacht over twintigduizend nieuwsbrieven sturen, maar ik heb de kennis niet om het op te zetten."

Ook Cardol is niet enthousiast over een online krant. "We schrijven niet genoeg om online relevant te blijven. We hebben een team van vijftien enthousiaste vrijwilligers, maar kunnen niet dagelijks publiceren."

Minder edities

Andere opties zijn minder edities uitbrengen, meer advertenties verkopen, printen op kleiner formaat en meer inzetten op donaties. Ook hoopt Van Tol op steun van de gemeente. "We hopen op extra financiën."

De gemeente laat weten dat ze het belang van buurtkranten erkent en dat er een onderzoek loopt naar buurtmedia. Dat onderzoek komt dit najaar uit.