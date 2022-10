Restaurant Ahlan is pas sinds augustus open, maar het pand aan Tussen Meer heeft nu al voor de derde keer schade opgelopen. Een valse start voor de drie chef-koks ,die dit jaar voor het eerst op eigen benen wilden staan: "Je kan niet met een paar kogelschoten bepalen wie wel open mag blijven en wie niet."

Iets voor vieren werd Osman, één van de drie eigenaren, maandagochtend wakker gebeld door de politie. "Ik schrok al toen ik aankwam en de pui van het restaurant zag, maar ik schrok pas echt toen ik binnen mocht kijken", vertelt hij. "De koelkasten, het glaswerk, de afzuigkap, het plafond: alles was kapot."

Het is een klap voor Osman, die de afgelopen twaalf jaar in verschillende restaurants in Amsterdam werkte en er al die jaren van droomde om een eigen zaak te beginnen. Nog geen twee maanden geleden opende hij het Noord-Afrikaanse restaurant in Osdorp, samen met oud-collega's Ahmed en Hassan.

Tot nu toe gaat het de drie niet voor de wind. Nog geen twee dagen na overname raakte het pand al beschadigd toen een geldautomaat in de buurt werd opgeblazen. "We waren toen nog niet verzekerd, dus we moesten alles uit eigen zak betalen", vertelt Ahmed. "70 tot 80 procent hebben we daarom zelf moeten repareren."

En nu is het restaurant dus opnieuw beschadigd. Waarom het restaurant doelwit was, is ook voor Osman gissen, maar: "Ik denk dat er bepaalde zaken zijn die ons liever niet als concurrent hebben."

Vanochtend bleek het restaurant opnieuw doelwit. Dit keer werden er kogelgaten in de ruiten van het pand aangetroffen. "Ik werd opnieuw wakker gebeld door een agent, die vertelde dat er weer iets was gebeurd. Eerst hoopte ik dat het goed nieuws was, dat ze de daders gepakt hadden." Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Over de tweede aanslag is Osman onverschilliger. "Als het morgen weer gebeurt, sta ik er niet van te kijken."

Onrust

Ondertussen neemt de onrust in de buurt toe. Buurtbewoners laten aan AT5 laten weten dat hun kinderen niet meer durven te slapen na de knallen van afgelopen nachten en eisen dat er snel iets aan het probleem gedaan wordt.

Ook Otman weet dat de schrik er inmiddels goed inzit, maar tegelijkertijd voelt hij ook steun van buurtbewoners. "Kort na de explosie kwamen er al heel veel mensen naar mij toe", vertelt hij. "De mensen hier zijn geschrokken. Maar gelukkig geeft niemand mij de schuld."

Binnenkort worden de glasscherven weer bij elkaar geveegd en beginnen Osman, Hassan en Ahmed voor de tweede keer aan het herstellen van de schade. Volgens Osman zit er niets anders op: "We hebben geen andere keus. Je kunt niet met een paar kogelschoten bepalen wie wel open mag blijven en wie niet."