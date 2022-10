Bij een brand in een woning aan de Mauritsstraat in Oost is vanochtend iemand overleden. Ook zijn er meerdere woningen ontruimd. Het slachtoffer was aanwezig in het pand waar de brand uitbrak.

De brand brak rond 4.30 uur uit in een woning op de vierde verdieping van het appartementencomplex. Niet veel later sloegen de vlammen uit de ramen van het pand. Het vuur wist niet over te slaan naar andere woningen in het gebouw. Inmiddels is de brand geblust door de brandweer. Tien andere bewoners zijn kort na de brand nagekeken voor rookinhalatie. Zij worden op dit moment opgevangen in een hotel in de buurt.