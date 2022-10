Steeds meer Amsterdammers kunnen vanwege de gestegen energiekosten hun energierekening niet meer betalen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente, opgevraagd door NH Nieuws. Tot en met augustus zijn er 4.671 meldingen van betalingsachterstanden binnengekomen. In heel 2021 waren dat er 4.123.

Energiebedrijven maken melding bij de gemeente als klanten achterlopen met betalen. En dat zijn er dus nu al meer dan in het hele vorige jaar. Amsterdammers die hun energierekening niet meer kunnen betalen hebben vaak ook andere betalingsachterstanden. Denk aan de huur, de waterrekening of zorgpremie.

In de eerste helft van 2022 heeft Amsterdam ruim 18.000 meldingen ontvangen van diverse schuldeisers. In 2021 waren dit er op jaarbasis bijna 30.000. Als de huidige trend doorzet zal er dit jaar dus over de hele linie een flinke stijging zijn van het aantal meldingen over betalingsachterstanden.

Inmiddels heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de Nederlandse huishoudens te helpen. Zo ontvangt elk huishouden in november en december een korting van 190 euro op de energierekening. Ook geldt er vanaf 1 januari een prijsplafond op energie.

Volgens Aletta van Tent van Buurtteam Amsterdam is het nu nog moelijk inschatten welk effect deze maatregelen zullen hebben. De buurtteams bieden hulp aan Amsterdammers met betalingsproblemen. "Over de gemaximaliseerde tarieven hoor je wisselende signalen. Het plafond is omlaag gegaan omdat er veel kritiek was. Toch is het nog steeds lastig in te schatten wat het met de maandtarieven gaat doen als je bijvoorbeeld een groot gezin hebt of door een fysieke beperking bent aangewezen op bovengemiddeld energiegebruik. Het is fijn dat het plafond ook geldt voor zzp'ers en kleine bedrijven. Die hebben tot nu toe niet kunnen profiteren van de regelingen. Maar of dat voor hun voldoende is moet ook nog blijken."

De buurtteams werkt samen met de gemeente om Amsterdammers te helpen die door het ijs dreigen te zakken. Van Tent: "Er zijn goede betaalafspraken gemaakt met de meeste energiepartijen om coulance te betrachten en afsluitingen te voorkomen. Dan worden de contract-ontbindingen opgeschort zodat we iets meer tijd krijgen om tot een betaalregeling te komen. Met de kleinere prijsvechters is het lastiger om afspraken te maken. Dat komt ook door het feit dat zij minder eigen vermogen hebben, dus ook de betalingsachterstanden niet kunnen dekken. Als er geen andere uitweg meer is proberen we Amsterdammers die de energierekening niet kunnen betalen een vangnet te bieden met een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand."

Volgens Van Tent is het betalen van de energierekeningen niet het enige probleem. "We spreken niet meer van een energiecrisis maar van een armoedecrisis. De inflatie is natuurlijk enorm. Dus even los van de energie worden mensen met een laag of middeninkomen sowieso de armoede al ingezogen. En de effecten daarvan ga je natuurlijk nog heel lang zien. Kinderen die van sportclubjes worden gehaald, mensen die gaan bezuinigen op eten, kleding, niet meer stoken in huis. Dat gaat een lange nasleep krijgen."

Ook de Amsterdamse Regenboog Groep - die kwetsbare Amsterdammers als daklozen en verslaafden ondersteunt - vreest dat de armoede in de stad nog verder zal toenemen. "Wij verwachten dat er steeds meer mensen zullen zijn die in de problemen komen en daarbij hulp zullen vragen, ook aan ons", zegt een woordvoerder. "Maar we zien vaak dat mensen - eigenlijk te lang - proberen er zelf nog uit te komen. En dan soms via schuldhulpverlening bij ons worden aangemeld."

Dan gaat het vaak om mensen die door de financiële problemen hun huis moeten verlaten. "We zien het aantal economisch daklozen nog steeds toenemen. Vorig jaar hebben zich 1.100 mensen bij ons gemeld, en we zitten nu al tegen de duizend. Als we naar het hele kalenderjaar kijken gaan we dus wel over vorig jaar heen."