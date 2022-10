Een dansschool in de Cruquiusbuurt in Oost is zaterdag op last van burgemeester Halsema gesloten. Dat gebeurt vanwege 'een strafrechtelijke veroordeling van een betrokkene'.

De gemeente kan om privacy-overwegingen niet zeggen waarvoor de betrokkene precies is veroordeeld. Sluiting zou wel 'noodzakelijk' zijn. "Gezien de omstandigheden die zich hebben voorgedaan, kan de veiligheid van de betrokkenen op de dansschool in het geding komen bij de toenemende onrust", stelt de gemeente. Op 30 september van dit jaar heeft de politie een melding gekregen en is er een onderzoek gestart. Op 5 oktober was het rapport van de politie klaar. De gemeente besloot vervolgens dus om het pand twee dagen later te sluiten. Mocht het pand open zijn gebleven, dan had dat volgens de gemeente een 'ernstig gevaar' voor de openbare orde opgeleverd. "Het doel van de sluiting is een einde te maken aan de met de openbare orde strijdige situatie, het risico op herhaling te voorkomen." De eigenaar heeft per e-mail bezwaar gemaakt tegen de sluiting, maar de gemeente heeft hem ongelijk gegeven. "Het belang van de openbare orde weegt zwaarder dan het individuele belang van de eigenaar van de dansschool om danslessen te geven." Het pand moet zeker zes maanden gesloten blijven.