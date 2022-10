Een 23-jarige man is vorige week in zijn been geschoten op het Nieuwlandhof in Zuidoost. De politie doet vrijdag een oproep aan getuigen om zich te melden.

De schietpartij vond op 30 september, in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.20 uur, plaats. "Wat de exacte aanleiding van dit schietincident is geweest, is nog onduidelijk", laat de politie weten. Het slachtoffer is na de schietpartij naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat getuigen zich ook anoniem kunnen melden.