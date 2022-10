Twee medewerkers van een sieradenwinkeltje in het centrum denken op de ochtend van 24 mei te maken te hebben met een geïnteresseerde klant. Maar de man blijkt met hele andere intenties in de winkel te zijn. Als de medewerkers voor hem bezig zijn pakt hij voor vijfduizend euro aan ringen uit de etalage. In Bureau 020 deze week de beelden van de diefstal.

De man komt die ochtend rond 11.00 uur aangelopen bij het sieradenwinkeltje in de Korte Korsjespoortsteeg. Hij blijft even staan bij de etalage en belt dan aan. Als hij is binnengelaten door een medewerker, zegt hij dat een ring uit de etalage wel mooi vindt. Hij past de ring en laat duidelijk merken dat hij er erg blij mee is. Dan zegt hij dat hij ook nog wel geïnteresseerd is in wat andere sieraden.

Zo is hij op zoek naar een bijpassende ketting. De twee medewerkers gaan voor hem aan de slag en als ze hun rug naar hem hebben gekeerd loopt hij richting de etalage. Maar een van de medewerkers draait zich om en dus loopt de man snel weer weg van de etalage. Als de twee weer even later weer voor hem bezig zijn, loopt hij nog een keer naar de etalage en met zijn arm maakt hij een grijpende beweging.

Maar hij is nog niet klaar. Hij lokt een van de medewerkers naar een glazen kast waar sieraden in liggen. Hij loopt dan zelf weer naar de etalage en lijkt weer wat te pakken. Nadat hij een kleine tien minuten in de winkel is geweest wil de man afrekenen, maar zijn pas werkt niet. Hij verlaat de winkel, zogenaamd om thuis contant geld op te halen, maar hij komt niet meer terug.

Een dag later komt de eigenaar van de zaak erachter dat er twee standaarden met ringen ontbreken uit de etalage. De sieraden hebben een totale waarde van vijfduizend euro. "Na de verdachte op de beelden kwam er niemand anders meer de zaak in, hij is dus de enige verdachte", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Herkent u hem? Laat het ons dan weten."