Een motorrijder is gewond geraakt nadat een bestuurder in een auto in botsing is gekomen met de motorrijder. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft plaats kunnen vinden.

Het ongeluk gebeurde rond 22.10 uur op de ring richting Noord, vlak na de Coentunnel. Op beelden is te zien dat het in ieder geval om één auto gaat en een motor. De woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek wordt gedaan hoeveel voertuigen er bij het ongeluk betrokken waren. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of beeld hebben zich te melden. Een getuige laat aan AT5 weten dat de automobilist achterop de motorrijder is geklapt. Volgens de getuige is de bestuurder van de auto aangehouden door de politie.