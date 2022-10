Studentenvakbond ASVA is goed te spreken over de brandbrief die de veertien 'armoedewethouders' van studentensteden hebben gestuurd over de energietoeslag. De vakbond hoopt dat de brief leidt tot verbetering, maar blijft ook kritisch over hoe de gemeente verder heeft opgetreden.

In de brandbrief die de wethouders hebben geschreven aan de ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) staat dat de gemeenten de energietoeslag niet kunnen uitkeren. Zij pleiten voor een andere oplossing door bijvoorbeeld de energietoeslag uit te laten keren door DUO of door de basisbeurs eerder te verhogen.

"DUO is realistisch"

"We zijn met de brandbrief van de wethouders heel blij. Vooral dat de gemeenten inzien dat de energietoeslag voor studenten moet komen en dat de huidige inrichting niet werkt", reageert ASVA-raadslid Bor van Zeeland op de brandbrief. "We hopen dat de brandbrief gaat leiden tot verbetering van de inrichting van de energietoeslag."

De ASVA ziet vooral het plan van de wethouders zitten om de uitbetaling via DUO te laten verlopen in plaats van via de gemeenten. "Wij denken dat de koppeling van de energietoeslag aan duo realistisch is." De wethouders schrijven dat zij de gegevens van studenten niet in de juiste systemen hebben staan en dat het tijd en mankracht kost om dit te verkrijgen, terwijl bij DUO de adresgegevens en rekeningnummers van studenten al bekend zijn. Het idee om de basisbeurs eerder te verhogen is volgens de ASVA ook zeker een optie, wel vinden ze dat de basisbeurs niet tijdelijk maar vast moet worden verhoogd.

Ondanks dat de brandbrief wel een stap in de goede richting is, had de gemeente volgens de ASVA eerder wat moeten doen. "De gemeente is ontoereikend geweest richting de studenten. Ze hadden eerdere naar alternatieven moeten kijken voor de energietoeslag. Wij voelden ons compleet overgeslagen en niet gehoord."

De rechtbank van Gelderland oordeelde in augustus dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de energietoeslag, toch overkomt dat studenten in de stad. De ASVA is bezig met het verzamelen van afwijzingen, om net als de student die tot de uitspraak van de rechtbank van Gelderland leidde richting de rechtbank te stappen. "Wij hebben nu twintig aanvragen ingediend en hebben maar één afwijzing nodig."

Van Zeeland benadrukt dat het "schandalig is dat studenten geen recht hebben op energietoeslag". Volgens het raadslid van de studentenvakbond is er een idee dat studenten geen last hebben van de koopkrachtcrisis, terwijl dit niet klopt. "Ook grote studentenhuisvesters verhogen hun servicekosten vanwege de stijgende prijzen. Het wordt dus dringend tijd voor energietoeslag voor studenten."