In Amsterdam komt een straat of andere plek die zal worden vernoemd naar oud-burgemeester Eberhard van der Laan. In overleg met zijn familie is het college op zoek naar een geschikte plek, zei burgemeester Halsema vandaag in de gemeenteraadsvergadering. "Het college wil de herinnering aan Eberhard van der Laan doorgeven aan volgende generaties." Het initiatief van het college werd met applaus van de raad ontvangen.

Halsema's voorganger Van der Laan overleed vandaag precies vijf jaar geleden, na een burgemeesterschap van bijna zeven jaar. "Hij was het boegbeeld van het ideaal van een ongedeelde groeiende stad met zelfvertrouwen. In zijn eigen woorden: een verantwoordelijke hoofdstad. Of, maar eigenlijk kon alleen Eberhard dat zeggen: een lieve stad", vertelde Halsema. Van der Laan stierf op 62-jarige leeftijd aan longkanker en was tot drie weken voor zijn overlijden nog in functie. Duizenden Amsterdammers namen afscheid van hem toen hij lag opgebaard in het Concertgebouw. Na zijn overlijden werd Van der Laan op meerdere manieren vereeuwigd in de stad. Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf maakte een 8 meter hoge muurschildering 'Damsko-strijder' met de bekende 'zorg goed voor onze stad en voor elkaar' tekst op het Mercatorplein in De Baarsjes. Ook straatkunstenaar StreetArt Frankey bracht een eerbetoon aan de oud-burgemeester. Hij plaatste op de gevel van Paradiso een kleine bronzen Eberhard van der Laan. Het GVB vernoemde een nieuwe pont naar Van der Laan. IJveer 63 werd door zijn familie onthuld en gedoopt. En in samenwerking met het Amsterdam Museum werd de expositie 'De Mooiste Stad' geopend, met herinnering aan de oud-burgemeester. En er is een koekje: het Eberhardje.