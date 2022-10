De politie heeft een foto gepubliceerd van een vrouw die al een week wordt vermist. Het gaat om de vijftigjarige Deborah IJsendijk. Ze woont in De Baarsjes in West.

Daarnaast laat de politie weten dat Deborah last heeft van waanideeën en stemmen en agressief kan reageren. Ze heeft geen OV-pas, bankpas, telefoon en sociale media.

Deborah is eerder ook vermist geweest en terug gevonden ergens op straat in De Baarsjes. Mocht je haar zien, neem dan contact op met de politie via 0800-6070.