Studenten in Amsterdam worden uitgesloten van energietoeslag, ondanks dat de rechtbank in Gelderland heeft bepaald dit niet mag. Een groep Amsterdamse juristen is daarom een actie gestart. Volgens hen hebben studenten recht op de compensatie en hebben ze het ook juist hard nodig. "We zijn klaar om te procuderen als dat nodig is."

Esmée betaalt door de stijgende energiekosten inmiddels 815 euro voor haar studentenkamer, terwijl dit eerst 670 euro was. "Al twee huisgenoten zijn teruggegaan naar hun ouders, omdat ze het niet meer konden betalen", vertelt de student.

Ook Teun maakt zich ernstige zorgen om zijn medestudenten. "Ik hoor ik mijn omgeving dat mensen in de min komen te staan. Je kunt niet fulltime studeren, een sociaal leven leiden en ernaast zoveel verdienen dat al deze kosten worden gedekt."

Robin Bosch, Daan Swildens en Jaap Kotteman zijn jurist. Samen zijn zij de start-up L.A.W. begonnen. Het bedrijf voorziet mensen die niet snel een advocaat zouden inschakelen van juridisch advies. Nu zijn studenten aan de beurt. "Het argument waardoor studenten worden uitgesloten, snijdt geen hout", zegt Swildens.

Studenten wonen 'divers'

Want hoe zit het eigenlijk? Mensen met een laag inkomen, komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Dit kan worden aangevraagd bij de gemeente. Maar in het wetsvoorstel van de minister stond het advies om onder andere studenten uit te sluiten van deze compensatie. Volgens de minister wonen studenten namelijk 'divers' (dus in veel verschillende woonvormen). De een betaalt een inclusieve huurprijs, terwijl de ander bijvoorbeeld nog bij zijn ouders woont. Het ministerie stelde daarom dat studenten via een andere bijstandsregeling voor compensatie in aanmerking konden komen, maar niet voor energietoeslag.

"Dat studenten divers wonen is een non-argument",aldus Swildens, "want ook mensen die niet-student zijn kunnen divers wonen." En zo oordeelde een rechter in Gelderland dus ook: studenten worden onrechtmatig uitgesloten en gemeenten zouden studenten de energietoeslag wel moeten toekennen.

Toch houdt de gemeente Amsterdam vast aan het landelijke advies, dat sinds de rechterlijke uitspraak niet is veranderd. Jammer, vindt Swildens. "Amsterdam is een grote studentenstad. Je ziet dat steden als Delft en Utrecht al aan het keren zijn, maar Amsterdam maakt het zelfs onmogelijk voor studenten om online een aanvraag in te dienen."

L.A.W. wil met de actie druk zetten op het ministerie om het beleid te veranderen. "We hebben daarom een petitieregister opgezet met studenten namens wie we mogen procederen", vertelt Bosch. Inmiddels hebben zich meer dan tienduizend studenten aangemeld. "Studenten die zich aanmelden, ontvangen een stappenplan waarmee ze de toeslag kunnen aanvragen en een kant-en-klaar bezwaarschrift zodra de aanvraag is afgewezen."

De gemeente laat weten het erg te vinden dat veel mensen in de problemen komen door de energierekening, maar dat er geen budget is om studenten te compenseren via de toeslag. De financiering moet volgens de gemeente vanuit het Rijk komen. Het ministerie laat op haar beurt weten nog steeds achter de uitsluiting te staan, maar zegt ook dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor mensen in financiële nood. Die kunnen daar via een andere bijzondere bijstandsregeling beroep op doen.

De juristen vinden het nog steeds onrechtmatig en blijven erbij dat studenten ook energietoeslag moeten kunnen krijgen. Een andere bijzondere bijstandsregeling, betekent namelijk ook dat er andere eisen gelden om ervoor in aanmerking te komen.

In beroep

Ook Esmée en Teun hebben zich aangemeld voor de actie van de Amsterdamse juristen. "Ik hoop ook dat studenten een keer worden betrokken bij deze beslissingen van hogerop", zegt Teun. "Nu zie je vaak dat er wordt gezegd: 'het kan niet' en dat daarmee het verhaal klaar is. Terwijl er nog veel meer mogelijkheden zijn." Bosch en Swildens laten weten dat ze hopen dat het beleid binnenkort wijzigt, "maar anders zijn we klaar om in beroep te gaan."