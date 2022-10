Bij een steekpartij in het Krulslaplantsoen in de Bijlmer is een 42-jarige man gewond geraakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 5.00 uur vanochtend kreeg de politie een eerste melding van de steekpartij. De man moest in de ambulance door iemand van het Mobiel Medisch Team (MMT) behandeld worden. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig is. Het is niet duidelijk wat er voorafgaand en tijdens de steekpartij precies is gebeurd. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Ook is er nog geen zicht op een verdachte, laat een woordvoerder weten.