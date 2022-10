Door een ongeluk met zes auto's is de A9 richting Amstelveen afgesloten tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. Vijf personen raakten gewond bij de botsing, twee daarvan zijn volgens de politie afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wanneer de snelweg weer open is.

Iets na half zes vanochtend ging het mis op de A9. Zes auto's botste op elkaar. Volgens een getuige ligt de weg bezaaid met brokstukken. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, de politie doet nog onderzoek. De politie, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Vijf mensen raakten gewond bij het ongeluk, hiervan zijn er twee afgevoerd naar het ziekenhuis. Verkeer vanuit Alkmaar kan omrijden via Zaandam en de ring van Amsterdam (N203, N246, A8, A10). De weg is volgens de politie 'voorlopig' nog afgesloten, het is nog niet duidelijk wanneer de weg wordt vrijgegeven.